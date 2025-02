Teleurstelling overheerst bij Antwerp: "We hadden slimmer moeten zijn en tijd moeten winnen"

De late gelijkmaker van OH Leuven was een fikse dreun in de extra tijd voor Antwerp. De teleurstelling was dus groot bij trainer Jonas De Roeck en speler Denis Odoi. "Het is een leerproces en hier moeten we lessen uit trekken."

"Zolang het maar één doelpunt verschil is, weet je dat de tegenstander nog een kans kan krijgen om te scoren. We hadden zo'n moment moeten vermijden, dat moeten we beter onder controle houden. Nu laten we 2 punten glippen."

De teleurstelling was voelbaar bij supporters, spelers en coach Jonas De Roeck . "Het is natuurlijk een domper om op zo'n manier nog twee punten kwijt te spelen, maar dat gebeurt nu eenmaal in het voetbal."

"Het is een cliché, maar het is nooit afgelopen tot aan het laatste fluitsignaal." Doelpuntenmaker Denis Odoi reageerde inderdaad met een cliché nadat Antwerp in de extra tijd de zege nog uit handen had gegeven tegen OH Leuven .

Wij hadden in die extra tijd wat slimmer moeten zijn. We hadden hier en daar wat tijd moeten winnen.

"Er zijn zeker fouten gebeurd, dat is altijd het geval bij tegengoals. We moeten onze kansen grijpen om de wedstrijd af te maken en nu laten we OHL in de wedstrijd. De jongens weten dat we de volgende keer beter moeten doen daarin. Het is een leerproces en we moeten hier lessen uit trekken."



Odoi weet hoe Antwerp dit beter kan doen. "Wij hadden in die extra tijd wat slimmer moeten zijn toen OHL alles of niets speelde. We hadden hier en daar wat tijd moeten winnen en dat hebben we nagelaten."

De Roeck wil niet te streng zijn voor zijn spelers. "Het minst positieve vandaag is het resultaat, want we verdienden om te winnen. Ik vind het spijtig voor de jongens. Ze hebben zo hard gewerkt om de drie punten thuis te houden."