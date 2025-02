Ronde van de Algarve is tussenstap voor Antonio Morgado voor beperkt voorjaar: "Ik kan nog verbeteren"

za 22 februari 2025 13:44

Het Portugese wielertalent Antonio Morgado staat te trappelen om te beginnen aan het Vlaamse wielervoorjaar. De 21-jarige renner begon al sterk aan het seizoen en toont zich nu in eigen land tijdens de Ronde van de Algarve. Over zijn ambities wil de rustige Portugees , die dit seizoen nog geen grote ronde rijdt, weinig kwijt. "Ik zal mijn leiders proberen helpen, dan zien we wel."

Met zeges in de Gran Premio Castellon en de Figueira Champions Classic (afgelopen zondag) heeft Antonio Morgado zijn start niet gemist. De Portugees hoopt dat deze week door te trekken in de Ronde van de Algarve. Dat lukt prima, want in de zwaarste etappe klom hij verrassend sterk. Zo staat Morgado zelfs vierde in het algemene klassement. Hoe gaat het met zijn vorm? "Het kan nog verbeteren. Het gaat niet slecht", blijft de Portugees op de vlakte.

Het was mijn favoriete koers vorig jaar. Ik zal proberen mijn prestatie van toen te herhalen. Antonio Morgado over de Ronde van Vlaanderen

Vorig jaar viel hij al op met 5e plaats in de Ronde van Vlaanderen. Over kasseien dokkeren deed hij niet graag, maar Morgado is er wel weer gewoon bij dit voorjaar. Met de Omloop Het Nieuwsblad, de Classic Brugge-De Panne, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen staan voorlopig vier koersen op zijn programma. Vooral naar die laatste kijkt hij uit. "Het is een mooie koers, ik hou er erg van. Het was mijn favoriete wedstrijd vorig jaar. Ik zal proberen mijn prestatie van toen te herhalen." Volgende week zaterdag zien we Morgado alvast opnieuw in actie op Vlaamse wegen. In de Omloop het Nieuwsblad zal hij een van de vooruitgeschoven mannen zijn bij UAE.