Roeselare blijft leider in BeNe Conference en bedankt Haasrode Leuven voor stuntzege tegen Nederlandse topper

In de BeNe Conference volleybal heeft Roeselare in spaarmodus zijn tweede zege op rij behaald. Dat met enkele basisspelers op de bank, met het oog op de CEV Cup en de bekerfinale van volgend weekend. Haasrode Leuven stuntte op zijn beurt in Groningen en helpt zo de Belgische landskampioen. Bij Aalst en Achel liep het minder vlot.