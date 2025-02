Dit is het programma van Antonio Morgado in de klassiekers 2025

Schrik niet als je komend voorjaar enkele keren een Portugese vlag zie staan in de top 10 van de Vlaamse koersen. Vorig seizoen was Antonio Morgado een revelatie met een tweede plaats in GP Le Samyn en vooral met een vijfde plaats in de Ronde van Vlaanderen. Ook in 2025 staat hij aan de start van Vlaanderens Mooiste. Ontdek hier zijn programma.