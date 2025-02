Opnieuw dubbel succes: Red Panthers kloppen Australië, Red Lions hebben shoot-outs nodig

De Red Panthers zijn uitstekend begonnen onder leiding van bondscoach Rein van Eijk. Na Argentinië klopten ze nu ook Australië met 2-1 in de Pro League. De Red Lions hadden shoot-outs nodig om hun overwinning over de streep te trekken.

Het vierluik in Santiago del Estero in Argentinië kon niet beter begonnen voor de Red Panthers. Tegen nummer 2 van de wereld Argentinië en nummer 4 van de wereld Australië volgden twee overwinningen.

De Panthers begonnen sterk aan de wedstrijd, maar werden pas in het tweede kwart beloond. Alix Gerniers profiteerde van een rebound om Ambre Ballenghien in stelling te brengen voor het openingsdoelpunt.

Opnieuw Ballenghien sloeg in het derde kwart nog eens toe, na voorbereidend werk van Lien Hillewaert en Perrine de Clerck, voor de 2-0. De late aansluitingstreffer van Australië bracht de Belgische zege niet meer in gevaar.

"We speelden heel goed", zei Delphine Marien. "Door de hitte was het heel zwaar, maar we bleven gaan. We hebben hard gewerkt als team en verdienden de drie punten."