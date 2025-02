Milan Fretin maakt indruk op Renaat Schotte: "Als je ziet wie hij het nakijken gaf, is dat zeer veelbelovend"

zo 23 februari 2025 08:16

De zegeteller van de jonge Belg Milan Fretin staat dit seizoen al op 2 stuks, na zijn knappe ritzege van zaterdag in de Ronde van de Algarve. Renaat Schotte was onder de indruk van het machtsvertoon van Fretin in een lastige sprint bergop. "Ik denk dat hij nu gelanceerd is."

Milan Fretin had vorige week zijn visitekaartje al eens afgegeven in de Clasica de Almeria. En dat kaartje diepte hij zaterdag nog eens opnieuw op, met een knappe sprintzege bergop in de Algarve. Onze wielercommentator Renaat Schotte zag de spurt vanaf de eerste rij. "Het was een aparte sprint. Het liep toch flink bergop, met meer reliëf dan je gedacht had bij het zien van de tv-beelden." Bij het aangaan was er een licht contact tussen Fretin en Wout van Aert, wat her en der gezien werd als een ongeoorloofd manoeuvre. "Maar de wedstrijdjury zag er geen graten in. Ik denk omdat het een sprintje bergop was en omdat hij uiteindelijk zijn lijn koos. Het contact was ook niet 100% duidelijk."

Ik denk dat we dit jaar nog meer aansprekende resultaten zullen zien van Milan Fretin. Renaat Schotte