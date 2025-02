Loena Hendrickx is met succes geopereerd aan haar enkel: "Vertrouwen in wat komt"

Drie weken geleden kondigde Loena Hendrickx aan dat ze paste voor het EK kunstschaatsen en een punt zette achter haar seizoen door een weerbarstige enkel. Gisteren is de kunstschaatsster geopereerd aan haar enkel.

"De operatie is goed verlopen", laat Hendrickx weten op Instagram. Nu wacht haar een revalidatie en een race tegen de klok om op tijd fit te zijn voor de Winterspelen in Milaan en Cortina.

De mindset zit alvast goed. "Accepteer wat is, laat los wat was en heb vertrouwen in wat komt." Dat is het bijschrift van Hendrickx op Instagram. Vorige week kon Hendrickx de mentale batterijen nog opladen met een show in Zwitserland.

In een ideaal scenario zorgt Nina Pinzarrone ervoor dat Hendrickx naar de Winterspelen mag. Als Pinzarrone als enige Belgische deelneemster de top 10 haalt op het WK verovert ze meteen 2 tickets voor België voor de Winterspelen.