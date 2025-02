Joel Roelants over motorongeval waardoor ook zijn vader nu verlamd is: "Het ging 2 minuten over zijn val, 3 uur over het praktische"

Tien jaar nadat Joel Roelants (36) verlamd is geraakt tijdens een motorcrosswedstrijd in Italië heeft zijn vader Walter Roelants (64) hetzelfde meegemaakt. "We hebben geen traan gelaten", vertelt Joel Roelants. "Ondanks de omstandigheden ziet hij het volledig zitten."

Op de mediadag voor het motorcrossseizoen in Lommel praat Joel Roelants erg nuchter over het ongeval van zijn vader, twee weken geleden in Marokko.

Hij was vooral blij dat we mama goed hebben opgevangen. Zij zag de film van 10 jaar geleden terug.

Zelfmedelijden staat niet in het woordenboek van vader en zoon Roelants.

Joel Roelants: "Ondanks de omstandigheden ziet mijn vader het volledig zitten. We hebben het 2 minuten over de val gehad en 3 uur over hoe we alles praktisch aanpakken."

Een bloednuchter gesprek, zoals we vader en zoon kennen. "Hij was vooral blij dat we mama goed hebben opgevangen. Zij zag de film van 10 jaar geleden terug."

"Ik had het even lastig toen hij het me nieuws meldde", geeft Roelants toe. "Tot ik hem hier weer zag in het ziekenhuis van Leuven."

"Toen was ik snel gerustgesteld. Elke traan die je laat, vind ik onnodig. Daar krijg je toch spijt van."