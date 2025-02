Jade Hovine grijpt in Roemenië naast ticket voor WK kunstschaatsen

In een laatste poging om zich voor het WK in Boston (VS) te kwalificeren, kwam Jade Hovine tijdens de Bellu Memorial in de Roemeense hoofdstad Boekarest tot een totaal van 162,82 punten. Ze voldeed niet aan de eisen van de technische beoordeling die de Internationale Schaatsunie (ISU) heeft gesteld.

De 20-jarige Hovine eindigde als 4e en moest de zege aan de Finse Linnae Ceder (176,66) laten. De Zweedse Josefin Taljegard, die na het korte programma de leiding had, werd tweede met 172,15 punten. De derde plaats was voor de Finse Olivia Lisko (164,26).

Hovine verzamelde vrijdag 54,42 punten. Zaterdag werd haar vrije programma gewaardeerd met 108,40 eenheden. In beide programma's viel de Belgische rijdster bij een drievoudige lutz. Haar totaal was niettemin een persoonlijk record.

De uitslag betekent dat Nina Pinzarrone in Boston de enige Belgische vertegenwoordigster zal zijn. Na een voetblessure heeft zij vorige week de trainingen hervat. Als Pinzarrone in de top 10 eindigt op het WK dwingt ze 2 quotaplaatsen af voor ons land voor de Winterspelen van 2026.

Dat zou ook goed nieuws zijn voor Loena Hendrickx, die door een blessure en een operatie haar seizoen in het water zag vallen.