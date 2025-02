Geen Omloop voor Jenno Berckmoes door bacterie in zijn lichaam: "Alsof mijn batterij de hele tijd leegliep"

Vorige maand moest Jenno Berckmoes een hoogtestage van drie weken in Denia al na zeven dagen afbreken. "Ik had hoofdpijn, werd extreem snel moe, voelde mij licht in het hoofd", vertelt hij.

"Ik was niet echt ernstig ziek, maar het voelde alsof mijn batterij de hele tijd leegliep."

Het duurde even alvorens de renner wist wat hem parten speelde. "Uiteindelijk vonden we significant hoge ontstekingsniveaus in mijn bloed en een bacterie in mijn lichaam, mogelijk door een voedselvergiftiging, al zullen we dat nooit zeker weten. Hoe dan ook neem ik nu antibiotica", stelt Berckmoes.