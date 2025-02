Furieuze Besnik Hasi gaat na late gelijkmaker van STVV bijna eigen fan te lijf: "We moeten samenblijven"

KV Mechelen gaf vrijdagavond tegen STVV in de extra tijd nog een zege uit handen, tot grote frustratie van KVM-coach Besnik Hasi. Toen een Mechelse fan hem na de partij wat toeriep, ging de coach helemaal over de rooie. De spelers van KV Mechelen moesten hem zelfs tegenhouden.

De punten vasthouden blijkt moeilijk voor KV Mechelen. Tegen Union lukte het wel nog eens om de volle buit te pakken, maar tegen AA Gent en gisteren tegen STVV gaf het een overwinning nog uit handen.

Coach Besnik Hasi gooide na het laatste fluitsignaal zijn trainersband gefrustreerd op de grond en kreeg het daarna nog eens aan de stok met enkele fans. Zijn eigen spelers moesten hem zelfs tegenhouden.

Wat er exact werd geroepen, weet Hasi niet. "Maar de fans hebben gelijk. We waren niet goed vandaag en de laatste tijd ook niet qua punten", zei de coach, al wat gekalmeerd.

"Maar ik vind dat we samen moeten blijven, er is geen andere weg. Als je druk gaat zetten op de ploeg, gaat het niet helpen. De fans hebben wel altijd gelijk. Ze steunen ons altijd, ook als we niet goed spelen."