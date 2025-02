Evy Poppe bezegelt eerste finale van WB-seizoen met 10e plaats

Evy Poppe is in Calgary als 10e geëindigd in de finale van de WB-manche slopestyle. Het was voor de Belgische snowboardster haar eerste finale van het seizoen en ze sprokkelde er kostbare punten voor olympische kwalificatie.

Evy Poppe had zich als 10e geplaatst voor de finale en speelde op veilig in haar eerste run. Die leverde onze 20-jarige landgenote 47,51 punten op, goed voor de 8e plaats na run 1.

Poppe nam wat meer risico's in haar tweede run en verbeterde ook haar score. Maar uiteindelijk was die score van 56,68 punten maar goed voor de 10e plaats.

De zege in de finale met twaalf was voor de Japanse Mari Fukada. Die haalde het met 77,58 punten voor de Duitse Annika Morgan (76,30 ptn) en de Britse Mia Brookes (74,08 ptn). Brookes gaat met 300 punten aan de leiding van de wereldbekerstand in de slopestyle.

Poppe bezet de zestiende plek met 61 punten. Poppe opende afgelopen najaar het slopestyleseizoen met een veertiende plaats in het Nieuw-Zeelandse Cardrona. Daarna volgden een 25e plaats in het Zwitserse Laax en een 20e stek in het Amerikaanse Aspen.

De wedstrijd in Calgary was de vierde en voorlaatste manche in de wereldbeker slopestyle. Op 13 en 14 maart volgt de ontknoping in Oostenrijk.