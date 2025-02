Dollende Johannes Thingnes Bø werkt klus af voor dominant Noorwegen op WK biatlon, België 14e in estafette

België is op een 14e plaats geëindigd in de mannenestafette op het WK biatlon. De top 10 was net te hoog gegrepen voor Thierry Langer, Florent Claude, Marek Mackels en Cesar Beauvais. Voor de wereldtitel was er geen spanning door de dominante Noren. Frankrijk had geen antwoord in huis. Recordkampioen Johannes Thingnes Bø had zelfs tijd om te vieren in de slotronde.