Danny van Poppel krijgt al zijn tweede gele kaart van het seizoen, maar ontsnapt voorlopig aan schorsing

Danny van Poppel is in de UAE Tour tegen zijn tweede gele kaart van het nog jonge wielerseizoen aangelopen. De Nederlander van Red Bull-Bora-Hansgrohe hoeft ondanks zijn tweede bestraffing voorlopig nog geen schorsing te vrezen.

Gevaarlijke manoeuvres in de koers worden sinds dit seizoen strenger bestraft en dat heeft Danny van Poppel nu al voor de tweede keer dit jaar mogen ondervinden.

De Nederlander kreeg in de Tour Down Under al een eerste gele kaart, nadat hij in de tweede etappe 2 renners gehinderd had toen hij zijn wagonnetje loskoppelde van de Red Bull-sprinttrein.

Zaterdag was het opnieuw prijs in de UAE Tour voor een manoeuvre in de sprint, waarbij Arvid de Kleijn pas met veel geluk zijn hachje kon redden. Van Poppel werd na afloop teruggezet naar de laatste plaats in het groepje en kreeg bovenop een geldboete ook zijn tweede gele kaart.

Op zich is dat momenteel nog geen drama voor de Nederlander. Twee gele kaarten kan wel tot een schorsing leiden, maar alleen in één en dezelfde wedstrijd. Van Poppel moet zondag dus wel nog op zijn tellen letten in de slotetappe.

Ook 3 gele kaarten binnen een periode van 30 dagen levert een schorsing op. Van Poppels gele kaart in de Tour Down Under is wel al langer geleden. De zwaarste straf, een schorsing van 30 dagen, volgt na een 6e gele kaart van het seizoen.