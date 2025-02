Contract van Denise Betsema bij Pauwels Sauzen-Cibel Clementines wordt niet meer verlengd

Even leek het erop dat Denise Betsema in 2025 niet meer in actie zou komen, maar op de valreep werd nog een akkoord overeengekomen met Pauwels Sauzen - Cibel Clementines om er nog een paar weken extra bij te doen, tot 28 februari 2025.

De Sluitingsprijs van Oostmalle wordt nu wel haar laatste veldrit voor de ploeg van teammanager Jurgen Mettepenningen. "De ploeg wil Denise bedanken voor de samenwerking en wenst haar het beste toe in haar verdere carrière", klinkt het.

Aan afscheid nemen denkt Betsema zelf nog niet. "Mijn weg is vrij en die zie ik met een open blik en veel vertrouwen tegemoet", schrijft ze op Instagram. "Ik kijk nu al uit naar het nieuwe seizoen." Voor welke ploeg ze dan zal uitkomen, is niet bekend.

Enkele jaren geleden was Betsema een van de toonaangevende figuren in het veldrijden bij de vrouwen, maar de laatste jaren is ze overvleugeld door haar landgenotes.

Dit seizoen haalde Betsema geen enkele podiumplaats in een internationale cross. Ze werd wel derde op het nationale kampioenschap achter Puck Pieterse en Ceylin Alvarado.