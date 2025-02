Christian Scaroni heeft vleugels en schiet andermaal raak in Zuid-Frankrijk, 19-jarige Jarno Widar wordt knap 5e

Voor de tweede dag op rij heeft Christian Scaroni mogen juichen in Frankrijk. Deze keer was de Italiaan de beste in de openingsrit van de Tour des Alpes-Maritimes. In een sprint bergop troefde hij Santiago Buitrago af. De 19-jarige Belg Jarno Widar maakte indruk. Hij klom naar de vijfde plaats. Morgen is er nog een gelijkaardige slotrit.