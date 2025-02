Belgische vrouwen doen dapper mee op WK biatlon, maar moeten vrede nemen met 13e plek op estafette

De Belgische biatlonvrouwen zijn gestrand op een 13e plaats in de aflossing op het WK in Lenzerheide (Zwitserland). Halfweg skieden ze in de buurt van de medailles, maar de minder ervaren Belgen konden dat tempo niet aan. Maya Cloetens, Lotte Lie, Eve Bouvard en Marisa Emonts finishten één minuut buiten de top 10. De wereldtitel ging met overmacht naar Frankrijk.