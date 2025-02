Belgian Cheetahs laten individuele 400 meter links liggen op BK indoor en missen daardoor EK én WK

De Belgische 4x400 meter-ploeg bij de vrouwen zal deze winter niet deelnemen aan het EK en WK indoor. Door afwezigheden en andere keuzes op het BK van komende zondag kunnen de Belgian Cheetahs zich niet meer plaatsen voor het Europees kampioenschap in Apeldoorn. Daardoor is ook het WK indoor in Nanjing (China) niet haalbaar.