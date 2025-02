"Wat een geknoei": ontsnapte Manchester United door overijverige VAR aan penalty in slotminuut?

za 22 februari 2025 16:21

Een spectaculair slot tussen Everton en Manchester United had in de extra tijd nog één climax in petto. Ashley Young dook tegen de grasmat na een duel met Matthijs De Ligt en Harry Maguire. Penalty volgens de ref, maar niet volgens de VAR. "Je ziet toch dat ze hem vasthouden?", was de verbazing groot bij Dennis van Wijk in de Play Sports-studio.

In minuut 90+3' brak dan toch nog een feestje los op Goodison Park. Everton had een comfortabele (en verdiende) 2-0-voorsprong in het voorbije kwartier nochtans helemaal uit handen gegeven. Maar in de extra tijd ging Ashley Young tegen de vlakte na een duel met Manchester United-verdedigers Matthijs De Ligt en Harry Maguire. Scheidsrechter Madley legde het leer op de stip en Everton kon een ultieme gooi doen naar een driepunter. Ware het niet van een (overijverige?) VAR. Hij riep Madley naar het scherm, uiteindelijk draaide die laatste zijn eigen beslissing nog om. Een keuze die analist en ex-speler Michael Owen niet kon begrijpen. "Ik ben een fan van de VAR, maar die last-minute penalty? Dat was geknoei. Maguire was niet de dader, maar toch toonde de VAR constant die ene hoek van de fase. Dat De Ligt aan zijn truitje hing, werd niet getoond."

Het enige wat hij fout doet, is te veel komedie verkopen bij zijn val. Dennis van Wijk