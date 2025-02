"Nieuwe wind van de bondscoach doet wel wat": Analisten onthouden vooral hoopgevende prestatie van Red Flames

Courtois : "Het is heel zuur voor de speelsters, die er uitzonderlijk hard voor hebben gevochten op het veld. Ik twijfel er niet aan dat ook de bondscoach en de staf dat hebben gedaan, want je zag echt al die eerste ingrepen van de nieuwe coach."

Imke Courtois: "Het is gewoon enorm frustrerend. Als je na 18 minuten op voorsprong staat tegen Spanje denk je: "Het is nog lang." Maar in de tweede helft maak je nog een goal."

Demarez: "Gunnarsdottir heeft de boel niet helemaal overhoop gegooid, niet in haar keuzes in de selectie en niet in haar keuzes op het veld. Al was Toloba misschien nog enigszins een verrassing. Maar welke nieuwe accenten hebben we nu al gezien?"

Courtois: "Dat Cayman links in de verdediging stond, was toch een verrassing. Zij speelt meestal rechts of centraal. Die vijfmansdefensie hadden we al onder Ives Serneels gezien, maar de manier van druk zetten was nieuw. We hebben Vanhaevermaet zien doordekken en ook Tysiak mee zien inschuiven."

Demarez: "Het was allemaal minder afwachtend. Niet altijd zakken, zakken, zakken. Ook op het middenveld werd er druk gezet."

Courtois: "Er zat inderdaad al veel meer dynamiek in het team. Er leek ook al wel duidelijkheid te zijn. De speelsters namen elkaars rol over als dat moest. En vooraan werkte de tandem Toloba-Wullaert erg goed. Ze hebben elkaar bediend en ook allebei afgewerkt."

"De Belgen hebben vooral gedaan waar ze altijd goed in zijn geweest: scherp omschakelen. De coach en de speelsters zijn nog maar enkele dagen samengeweest, maar wat we nu al opnoemen, is toch al vrij veel."