"Het is en blijft sprinten": Milan Fretin maakt in volle spurt contact(je) met Wout van Aert, die hem "voelde aangaan"

Nieuwe sprintkans in de Algarve, nieuwe Belg aan het feest. Al was er even twijfel of de ritzege van Milan Fretin niet teruggedraaid zou worden door de jury. De Cofidis-renner snelde van de ene naar de andere kant van de weg bij de aanzet van zijn sprint, waardoor hij Wout van Aert hinderde. Die moest de pedalen even stilhouden: "Of ik Fretin zag aangaan? Ik voelde hem zelfs aangaan."