Weer pech in zijn voorjaar: Christophe Laporte moet door ziekte passen voor het openingsweekend

Een streep door de rekening van Visma-Lease a Bike. Het zal in het Vlaamse openingsweekend niet kunnen rekenen op Christophe Laporte. De 32-jarige meesterhelper van Wout van Aert, vorig jaar nog vijfde in de Omloop en vierde in Kuurne, werd tijdens zijn voorbereiding ziek en raakt niet tijdig wedstrijdklaar. "Een fikse aderlating", volgens ploegleider Arthur van Dongen.