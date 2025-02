Verzekeringskwestie bepaalt mee de EK-plannen van de NBA-Belgen: "Het zijn zeer pittige eisen"

za 22 februari 2025 13:05

Nu het EK-ticket binnen is, kunnen de gesprekken concreter worden. Kunnen de Belgian Lions eind augustus/september rekenen op Toumani Camara en Ajay Mitchell tijdens het Europees kampioenschap? "Bij allebei is er intrinsieke motivatie. Nu gaat het eerder over uitvoeringsmodaliteiten", klinkt het bij Basketball Belgium.

Ajay Mitchell en Toumani Camara halen naar verluidt hun neus niet op voor het EK met de Belgian Lions, maar hoe groot is de kans dat de onderhandelingen met hun NBA-club een positief resultaat krijgen? "70 à 80 procent", denkt Koen Umans, general manager van Basketball Belgium. "De spelers zijn welwillend en over de voorbereidingsperiode kan onderhandeld worden met de teams. Vooral het verzekeringstechnische aspect wordt bepalend", legt Umans uit. "Het gaat om zeer pittige eisen. Zo'n verzekering kan zelfs gaan over het einde van de carrière. De salarismassa groeit in de NBA en dan kan je je wel inbeelden dat dat zeer stevige discussies zijn." Als NBA-speler beschik je in die competitie over een permanente verzekering. "Wij kunnen dan een buy-in doen voor een beperkte periode. Dat gaat om een relatief bescheiden bedrag." "Als dat niet zo is, dan moet je zelf oplossingen zoeken. De Internationale basketbalfederatie FIBA heeft een systeem met een afgeklopt salaris van 2 miljoen. Daar gaat de NBA een stukje boven. Dus daar focussen we nu op."

Je moet de puzzel leggen en stap per stap progressie maken. Bij allebei is er intrinsieke motivatie. Nu gaat het eerder over uitvoeringsmodaliteiten. Dat zijn de uitdagingen waar we voor staan. Koen Umans (Basketball Belgium)

De huidige contractsituatie van de Belgen vergemakkelijkt het charme-offensief niet. Mitchell kreeg al goed nieuws, Camara heeft nog geen gegarandeerd contract voor volgend seizoen. Umans: "Als hij actief is in het interbellum, dan is dat verzekeringstechnisch een enorme uitdaging om dat tegemoet te komen." "De contacten zijn er en die zullen we nu intensifiëren. Spelers worden bijgestaan door agents en ook de club heeft een belangrijke positie in de discussie." "Je moet de puzzel leggen en stap per stap progressie maken. Bij allebei is er intrinsieke motivatie. Nu gaat het eerder over uitvoeringsmodaliteiten. Dat zijn de uitdagingen waar we voor staan."

Pakt de mayonaise?

We moeten dus de voorwaardelijke wijs gebruiken, maar het onderwerp leeft wel bij de Lions, weet ook commentator Christophe Vandegoor. "Mensen worden aangetrokken door vedetten en prestaties. Dat zou nu ook, in navolging van de Cats, bij de Lions moeten gebeuren." "We hebben een goeie generatie met onder meer Thijs De Ridder en Vrenz Bleijenbergh. Tel daar nog enkele goeie veteranen bij en de NBA-mannen: op zo'n ploeg kun je bouwen." "Hopelijk kunnen zij dan ook de populariteit naar een hoger niveau tillen. Daar ligt het groeipotentieel en de NBA-mannen kunnen daar een hele grote hefboom voor zijn."

Als ze erbij komen, dan zal er anders gespeeld moeten worden met een meer secundaire rol voor sommige spelers. De voorbereiding is kort en in die beperkte periode moet er chemie gesmeed worden. Dat is niet altijd even makkelijk. Sam Van Rossom