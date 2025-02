Tim Merlier is als winnaar uit een chaotische massasprint gekomen in de 5e etappe van de UAE Tour. De slotkilometers werden ontsierd door 2 valpartijen, maar Merlier ontsnapte aan de ellende. Of toch niet helemaal. Na de finish was er tijdens het vieren nog een incidentje waarbij hij na een hapering met een toeschouwer een stevige smak maakte. "Maar alles is oké", vertelde hij.