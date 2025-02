TAS bevestigt FIFA-schorsing voor ex-Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales

De voormalige Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales kreeg gisteren te horen dat hij 10.800 euro moet ophoesten voor zijn controversiële zoen aan speelster Jenni Hermoso na de WK-finale in 2023.

De 47-jarige Rubiales is ook nog een tijdje persona non grata in de voetbalwereld.

Wereldvoetbalbond FIFA legde hem in oktober 2023 in eerste aanleg een schorsing van 3 jaar op. Rubiales ging indertijd meteen in beroep tegen de FIFA-schorsing, maar kreeg in januari 2024 al geen gehoor bij de beroepscommissie van de Wereldvoetbalbond.

Ook het TAS is nu diezelfde mening toegedaan en vindt de FIFA-schorsing "proportioneel", aldus het Sporttribunaal.

Rubiales mag dus nog anderhalf jaar lang niet opduiken bij voetbalgerelateerde activiteiten.