Tadej Pogacar na aanval van 110 kilometer: "Niet de bedoeling, maar mooi dagje uit"

vr 21 februari 2025 14:40

Terwijl Tim Merlier zijn 1e rit won in deze UAE Tour, was het Tadej Pogacar die met de meeste aandacht ging lopen. Op 150 kilometer van de streep ging de leider in het algemene klassement in de aanval samen met ploegmaat Domen Novak. "Het gebeurde gewoon", vertelt hij.

Tadej Pogacar verraste vandaag het peloton door op 150 kilometer van de streep aan te vallen, maar was dat ook het plan? "Natuurlijk niet", zegt de wereldkampioen.



"Domen en ik kwamen terug van een plaspauze, en dan gebeurde het gewoon."

"Ik dacht aan de Ronde van Catalonië vorig jaar waar wij ook met zijn tweeën het peloton aanvielen. Toen verstopten we ons, om daarna terug te keren in het peloton. Dat was leuk om te doen."

Ik hoop dat morgen een rustigere rit wordt. Tadej Pogacar

Vandaag hield de Sloveen het echter een stuk langer uit. 110 kilometer lang vormde hij de vlucht van de dag. "Dat was niet de bedoeling. Maar verschillende renners gingen met ons mee."

"Dan hebben we maar geprobeerd om de kopgroep in leven te houden", legt Pogacar uit.

"Het was een mooi dagje en ik heb een beetje getraind. Al hoop ik wel dat morgen een rustigere rit wordt."

Snelheidsrecord van 48,7 km/u