Pep Guardiola: "Geen Kevin De Bruyne tegen Real Madrid? Het is gewoon mijn beslissing"

Na de Europese exit tegen Real Madrid werd Pep Guardiola niet gevraagd waarom hij Kevin De Bruyne niet had ingezet, niet als basisspeler en niet als invaller. 2 dagen voor de topaffiche tegen leider Liverpool kwam het onderwerp wel ter sprake. "Het is nooit iets persoonlijks", legde hij zijn tactische beweegredenen uit.

Kevin De Bruyne maakte geen minuten in Bernabeu afgelopen woensdag. Was hij geblesseerd? "Neen", antwoordde Pep Guardiola kordaat over zijn afwezigheid. "Het was mijn beslissing."

Dat De Bruyne in zo'n kraker aan de kant blijft, is toch opmerkelijk. "Natuurlijk kan hij nog grote matchen aan. Hij speelde toch in de thuismatch tegen Real?"

Toen Guardiola gevraagd werd of hij met De Bruyne gesproken had, volgde een diepe zucht. "Ik kan hem niet genoeg bedanken voor wat hij voor mij en voor deze club gedaan heeft."

"Maar het is gewoon mijn keuze geweest. Normaal praat ik daar ook niet over met mijn spelers. Ze vragen me er ook niet naar."

"Ik baseer me op veel zaken. Het is nooit iets persoonlijks. Meer dan dat is het echt niet."