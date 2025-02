Ondanks de noodoproep van Nina Derwael: Gymfed heeft nog altijd geen nieuwe hoofdcoach gevonden

In samenspraak met de gymnasten is nu beslist om met de huidige coaches, maar dus zonder hoofdcoach, de eerste competities en het EK voor te bereiden. Ondertussen gaat de moeizame zoektocht voort.

Nu heeft Topari laten weten niet te kunnen ingaan op het aanbod van de Gymfed. En dus is het weer naar af, 3 maanden voor het EK in Leipzig.

“Onze prioriteit is om onze gymnasten een sterke en stabiele omkadering te geven in de aanloop naar de komende competities én op lange termijn", laat de Gymfed weten.

"Samen met onze coaches Edwin Zegers, Julie Croket, Valentina Soldatenkova, Valerie Van Cauwenberghe (jury-experte) en Stefan Deckx (expert revalidatiewetenschappen) werken we intensief aan een positieve teamdynamiek."

"Daarbij staat de samenwerking en de gerichte ondersteuning van onze topturnsters centraal."

"De DTB Pokal in Stuttgart (eind maart) is de eerste internationale competitie in onze agenda. De grote focus ligt op het EK in mei en het WK in oktober."