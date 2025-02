Niet alleen Sanne Cant hangt fiets aan de haak: Oostmalle wordt laatste cross van 7 veldrijders

Met de Sluitingsprijs in Oostmalle wordt zondag niet alleen het veldritseizoen afgesloten, maar ook de profcarrière van maar liefst 7 veldrijders. Al zal vooral Sanne Cant met de aandacht gaan lopen in haar laatste veldrit.

Geen 417 zonder 418? Sanne Cant zet zondag na 13 veldritseizoenen bij de profs een punt achter haar carrière. De Sluitingsprijs in Oostmalle wordt haar 418e en laatste veldrit bij de elite.

De 15-voudige Belgische kampioene zal uitgebreid in de bloemetjes worden gezet. "Als een vijftienvoudige Belgische kampioene, drievoudig Europees- en wereldkampioene met crosspensioen gaat, dan kunnen we dat in Oostmalle niet zomaar voorbij laten gaan", stelt Raymond Leys van het organiserende comité.

"Sanne Cant zal gepast gevierd worden Hoe we dat gaan doen en wie we daarbij gaan betrekken, verklappen we nog niet."

Cant wordt niet het enige feestbeest, want ook voor Thijs Aerts, Jens Adams, Corné van Kessel, Mathijs Wuyts, Maarten Van Staeyen en Marcel Meisen wordt het hun allerlaatste veldrit.

"Ze zullen allen op het podium gevierd worden", klinkt het.