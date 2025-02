Bezorgt Brugs succes in Europa kalendermaker kopzorgen? Match van Club tegen Gent of Cercle moet wijken

Voorlopig op de agenda van speeldag 28: KAA Gent - Club Brugge op zondag 2 maart. Aftrap om 13.30 uur.

Blauw-zwart speelt enkele dagen later al zijn 1/8e finale in de Champions League. Afhankelijk van de kalender op het kampioenenbal, volgt de heenmatch op 4 of 5 maart in het Jan Breydelstadion.

Daar knelt het schoentje. De UEFA eist dat ploegen twee dagen rust krijgen voor hun Europese confrontatie. Een mogelijkheid is dat "De Slag om Vlaanderen" verschuift naar zaterdag 1 maart.

Ook geen evidentie, want dan start de wielerklassieker Omloop Het Nieuwsblad in Gent. Een combinatie die (on)mogelijk is voor de politie van de Oost-Vlaamse hoofdstad?