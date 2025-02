Belgian Lions spreken ambities uit voor het EK: "Dat is gezond, maar je moet ook realistisch zijn"

De Belgian Lions schuiven in augustus en september voor de 6e keer op een rij aan bij het EK-buffet. De Belgische basketbalmannen zijn ambitieus voor het komende Europees kampioenschap, maar zijn die hoge verwachtingen gerechtvaardigd? Luister naar Sporza Daily om een inschatting op die vraag te kennen.

Spanje en Letland waren de andere tegenstanders in de kwalificaties. "De dubbele confrontatie met Letland moet als referentiepunt genomen worden. De Lions hebben 2 keer, weliswaar telkens nipt, verloren. Zo zijn de feiten."

"Want eerlijk: uitgeschakeld worden door Slovakije zou een hele grote schande geweest zijn."

"Job done", zegt commentator Christophe Vandegoor over de kwalificatiematch van donderdagavond.

De ambitie moet zijn om beter te presteren dan in het verleden. In de jongste edities hebben ze twee keer de achtste finales gehaald. Maar Europa is een heel sterk basketbalcontinent. Zo gemakkelijk wordt het niet.

De ambitie moet zijn om beter te presteren dan in het verleden. In de jongste edities hebben ze twee keer de achtste finales gehaald. Maar Europa is een heel sterk basketbalcontinent. Zo gemakkelijk wordt het niet.

"En Europa is een heel sterk basketbalcontinent. Slovenië, Griekenland, Duitsland, Letland, Spanje, Frankrijk, Servië, Litouwen, Polen, Kroatië, Turkije ... Zo gemakkelijk wordt het dus niet. De tegenstand is bijzonder sterk."

"Je moet er wel bij vermelden dat het EK sinds 2010-2011 is uitgebreid naar 24 deelnemende landen. Vroeger had je telkens maar 16 landen."

Vandegoor: "De ambitie moet zijn om beter te presteren dan in het verleden. In de jongste edities hebben ze twee keer de achtste finales gehaald."

De Belgen speelden deze week geen verstoppertje. Ze willen meer dan hun mannetje staan op het komende EK. Er wordt zelfs, al dan niet met een knipoog, gesproken over winst.

"Er zit nog veel groeipotentieel in deze groep en de mogelijke aanwezigheid van de NBA-boys, Toumani Camara en Ajay Mitchell, kan een hele grote hefboom zijn. Maar er moet nu wel een stap volgen, ook qua resultaten."

"De motivatie en de ambitie in de groep zijn groot", merkt voormalig Belgian Lion Sam Van Rossom. "Ze beseffen dat er een grote stap voorwaarts gezet kan worden als de NBA-spelers aansluiten."

Al is de concurrentie in Europa zeker niet minnetjes, benadrukt ook Van Rossom. "De top bij de mannen is heel breed."

"Wij kunnen een hele mooie EK-ploeg samenstellen, maar als alle landen op volle sterkte zijn, dan spreek je over 14 landen die aanspraak kunnen maken op de top 8."

"Een kwartfinale halen is dus zeker niet evident. Servië, Duitsland en Frankrijk zijn wereldtop. Slovenië (Doncic) en Griekenland (Antetokounmpo) hebben 1 van de beste 5 spelers in de wereld."

De Lions willen beter presteren dan de achtste finales in het verleden. "Dat is gezonde ambitie, maar als je het niet haalt, moet je ook realistisch zijn en mag je niet zeggen dat dat een ramp is."

"Je moet uitgaan van je eigen sterkte, maar sommige uitspraken houd je misschien beter in de kleedkamer. Zo schep je niet te veel verwachtingen. Dat is allemaal leuk om te lezen, maar de kansen zijn klein."