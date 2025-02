"Plots deed hij heel fars": Coosemans pakt uit met hilarisch stukje theater dat nog bijna rendeerde

Als halve Italiaan is hij niet vies van wat komedie. Colin Coosemans probeerde in de eerste helft Fenerbahce-sluipschutter Youssef En-Nesyri in de luren te leggen door bijzonder theatraal te gaan liggen na een kleine beweging met het hoofd van de spits. De scheidsrechter trapte er (deels) in en bestrafte de actie met geel. "Als tegenstander moet je slim proberen zijn", aldus Coosemans.