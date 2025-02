"Blije" Vanaken na loting, maar Club-coach Hayen duwt Aston Villa in favorietenrol: "Al tonen we niet minder kwaliteit"

Na de loting kijken ze bij Club Brugge al uit naar het weerzien met Aston Villa in de 1/8e finales van de Champions League. "Villa heeft een groter budget en een betere ploeg, maar wij tonen niet minder kwaliteit op het veld", klinkt Club Brugge-coach Nicky Hayen strijdvaardig.

Om een droomaffiche te bemachtigen tegen Liverpool of PSG moet Club Brugge in de 1/8e finales eerst voorbij Aston Villa in het kampioenenbal.

Blauw-zwart versloeg de Engelsen in de league phase met 1-0, maar dat betekent voor coach Nicky Hayen niet dat Club nu de beste kaarten in handen heeft.

"Aston Villa is tegen ons absoluut favoriet. Ze hebben een groter budget en een betere ploeg. Maar dat betekent niet dat wij minder kwaliteit tonen op het veld."

"In de Champions League hebben wij ons heel goed gepresenteerd, ook in de thuiswedstrijd tegen Aston Villa. Die lijn moeten we doortrekken", reageert Hayen meteen na de loting.