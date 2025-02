Waanzin: Lionel Messi loodst Miami bij gevoelstemperatuur van -24°C (!) naar zege in Kansas

Zowat elke voetballer is in de winter wel al eens stevig ingeduffeld op een veld moeten verschijnen, maar wat Lionel Messi en co. donderdag moesten trotseren, tart alle verbeelding. In de Concacaf Champions Cup-wedstrijd tussen Kansas City en Inter Miami ging het kwik zwaar in de min. Bij een gevoelstemperatuur van amper -24 graden Celsius besliste Messi de partij.