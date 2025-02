Vloeken verbetert je prestaties, maar wordt verboden in de F1: "Plots moet alles heiliger zijn dan de paus"

do 20 februari 2025 16:08

Hier vloekt men niet. De Formule 1 trekt zijn kuisheidsgordel aan, want voortaan wordt gevloek in de F1 streng bestraft. Torenhoge boetes, puntenaftrek of schorsingen: Max Verstappen en zijn collega's denken beter twee keer na voor ze nog eens verbaal ventileren achter het stuur. Maar zijn zulke richtlijnen nu een vloek of een zegen?

Vorig seizoen werd Max Verstappen al eens op de vingers getikt nadat een krachtterm in het verkeerde keelgat was geschoten binnen het F1-wereldje. De Nederlandse wereldkampioen kreeg een taakstraf opgelegd, maar als we het nieuwe reglement mogen geloven, zal er voortaan nog een pak strenger opgetreden worden. "De regulerende overheden van de F1 hebben plots beslist dat alles heiliger moet zijn dan de paus", verduidelijkt commentator Kris Wauters in Sporza Daily. "Liberty Media, de Amerikaanse eigenaar, wil het taalgebruik opkuisen. Een beetje schijnheilig vanuit Amerikaans oogpunt, als je het mij vraagt." Al kan niemand ontkennen dat er in de F1 wekelijks stevig gevloekt wordt. "Bij de radioboodschappen horen we inderdaad veel bleeps. Dat is op zich een beetje dubbel, want waarom zou je het dan nog uitzenden?" "F1 is de enige sport, voor zover ik weet, waarbij je uitzendt wat je registreert. Doe zoiets in het voetbal en we kruipen onder onze stoel van wat er gezegd en geroepen wordt."

De regulerende overheden van de F1 hebben plots beslist dat alles heiliger moet zijn dan de paus. Kris Wauters

Vloeken in de auto is één zaak. Vaak wordt daar dus een filter opgezet tijdens de tv-uitzendingen. Maar grofgebekt taalgebruik tijdens de persbabbels is een ander verhaal, vindt ook Kris Wauters. "Verstappen had gezegd dat zijn wagen f*cked was en kreeg daar een sanctie voor. Ik snap dat ze de taal tijdens zo'n persconferentie willen opkuisen." "Het is geen grote moeite om tijdens zo'n moment zulke woorden niet te gebruiken. Je kan dan als een olifant in een porseleinwinkel stappen en zeggen dat dat belachelijk is, maar het is wel de F1 die al die miljoenenlonen betaalt." "Als zoiets onder controle gehouden kan worden, dan moet je dat doen. En als de Amerikaanse eigenaars daar niet tegen kunnen, dan moet je daar rekening mee houden."