VIDEO - Duel tussen Anderlecht en Fenerbahce even stilgelegd nadat knokpartij losbarst in thuisvakken

Geen fraai begin van Anderlecht - Fenerbahce. Na de vroege openingstreffer van de bezoekers begonnen Turkse fans in de thuisvakken te juichen. Daarop stormden hooligans van paars-wit de bewuste tribune in, waarna een knokpartij ontstond. De scheidsrechter besliste na amper 6 minuten om de wedstrijd stil te leggen, later werd de partij hervat.

Na een enorme flater in de Anderlecht-defensie opende En-Nesryi al in de vierde minuut de score.



Daarop begonnen enkele fans van de bezoekers die in de thuistribune hadden plaatsgenomen - er was maar plaats voor 750 fans in het uitvak - luidop te juichen. Enkele ultra's van paars-wit zochten uit onvrede de confrontatie op, waarna klappen uitgedeeld werden.

De scheidsrechter besliste om de partij stil te leggen. Na een kwartiertje rust kon er hervat worden.