Vertonghen viert "bijzondere" rentree na maanden blessureleed: "Maar veel langer geduurd dan ik durfde te denken"

Voor dit moment heeft hij maanden gewerkt. Jan Vertonghen kon tegen Fenerbahce na een half jaar afwezigheid door blessures eindelijk zijn rentree maken. De recordinternational kwam in de 66e minuut onder luid applaus het veld op. "Het was een zeer bijzonder moment", deed de kapitein zijn verhaal.

Anderlecht had net de 2-2 moeten incasseren tegen Fenerbahce, maar toch gingen alle handen op elkaar in het Lotto Park.



De reden: Jan Vertonghen stond klaar om na zes maanden miserie zijn rentree te vieren bij paars-wit. Het was van 4 augustus vorig jaar geleden dat hij het veld nog eens mocht betreden.



Meteen kreeg hij de kapiteinsband en begon hij aan te sturen alsof hij nooit weg was geweest. Maar onderhuids deed het de ervaren man toch iets.

"Het was een heel bijzonder moment, zeker omdat ik het in een thuiswedstrijd kon doen", vertelde hij zelf. "Ik had mijn invalbeurt liever zelfs iets vroeger gezien, maar de trainer beslist en het draait altijd rond de ploeg."

"Het voelde wel goed, maar ik merk dat ik nog moet werken om mijn fysiek op te bouwen. Toch was het al een hele goede start", glunderde hij.