Verheyen en Vandenbempt over "ontluisterende exit" van City in Madrid: "Ze moeten helemaal opnieuw beginnen"

do 20 februari 2025 11:14

Manchester City moet de Champions League al in de tussenronde richting de 1/8e finales verlaten. Het ging gisteren met de billen bloot in Madrid na een onemanshow van Kylian Mbappé (3-1). Het commentaarsduo Peter Vandenbempt-Gert Verheyen (Pickx Sports) zag "een schrijnend verschil" tussen City, de Champions League-winnaar van 2023, en Real, die van 2024.

"Dit is toch wel ontluisterend", stelde Gert Verheyen gisteravond in Madrid vast, nadat Real ook in Manchester had gewonnen (2-3).



"Ik vind het op een bepaalde manier pijnlijk. In de heenmatch stond het immers 10 minuten voor het einde nog 2-1. Puur op het resultaat heb je dan een overwinning vast en kun je misschien denken aan winst."



"Maar de manier waarop die 2-1 tot stand kwam (tegen de gang van het spel in, red) en die laatste 10 minuten waren echt wel pijnlijk."



"En gisteravond ook weer: het is op geen enkel moment een wedstrijd geweest, omdat City na een paar minuten al 1-0 achterkwam."



"City was verre van goed genoeg. Er was een heel groot verschil tussen de 2 ploegen, bij momenten zelfs een schrijnend verschil."

Het is op geen enkel moment een wedstrijd geweest. Gert Verheyen

City is geen team meer

Is dit het einde van een tijdperk van een City-elftal dat Europa heeft gedomineerd, inclusief Kevin De Bruyne? City won de Champions League in 2023 en haalde vaak de laatste 2, 4 of 8. In 2022 (HF) en 2024 (KF) stond Real ook al in de weg.



Verheyen: "Ik heb dat lang niet willen vertellen, omdat toen dat dipje begon en ze die eerste wedstrijden niet meer wonnen, ik dacht dat ze daar nog wel van zouden herstellen."



"Maar het komt maar niet, het blijft maar duren. En als dat zolang duurt en alleen maar erger wordt ook..."



Dat ziet Verheyen op het veld: "Spelers helpen elkaar niet meer, er staat eigenlijk geen team meer op het veld. Bij zijn vervanging loopt Foden zomaar van het veld, zonder nog naar iemand te kijken of een hand te schudden. Dat zijn allemaal geen goede tekens."



De analist ziet volgende oplossing: "Ze zijn er al mee begonnen, maar het kan niet anders dan de kern wat op te frissen en andere jongens te halen. Ze moeten die lijn doortrekken en helemaal opnieuw beginnen."

City kan niet anders dan de kern wat opfrissen, andere jongens te halen en helemaal opnieuw te beginnen. Gert Verheyen

Coole Mbappé is er helemaal door

Aan de overzijde klonk het vooraf dat nieuwkomer Mbappé voor het eerst moest opstaan in een grote wedstrijd. En dat deed hij met verve, stelde Peter Vandenbempt vast. "Hij lijkt helemaal doorgebroken. Mbappé was weergaloos met 3 doelpunten tegen City."



Verheyen sloeg dezelfde loftrompet: "Hij was fenomenaal. Alles wat hij doet, was met een groot gemak. Hji laat het allemaal heel simpel lijken, hij is zeer efficiënt en toont heel veel klasse."



De eerste weken en maanden in Madrid liepen niet over rozenblaadjes voor de Franse spits, alhoewel hij wel de nodige doelpunten bleef maken. "Ik denk dat hij er nu helemaal door is", stelde Verheyen vast.



"Ik denk niet dat hij daar zelf aan getwijfeld heeft, want hij is altijd cool gebleven onder de kritiek."



"Dat heeft hij in zijn jonge carrière altijd al laten zien. Bij PSG stond hij ook altijd in het middelpunt van de belangstelling. Dat zal voor de rest van zijn loopbaan niet veranderen."



"Hij gaat daar zeer goed mee om en antwoordt altijd met prestaties en goals."

Mbappé vs. Ronaldo

Vandenbempt werpt Verheyen de vraag voor of Mbappé de opvolger wordt van Cristiano Ronaldo in Bernabeu, de Portugees maakte er 450 goals in 431 matchen tussen 2009 en 2018.



Verheyen: "Ik denk het wel. Al is het te zien met wie je Mbappé vergelijkt: met Ronaldo of met Benzema (238 goals in 439 matchen voor Real tussen 2009 en 2023, red)."



"Benzema was voor mijn part ook een ster, maar altijd wat in de schaduw van Ronaldo."



Vandenbempt: "Qua uitstraling kwam Benzema niet in de buurt van Ronaldo, Mbappé heeft wél die star quality."



Verheyen: "Die vedettenallures zijn er net omdat hij altijd in de belangstelling staat. Maar hij gaat er wel op een andere manier mee om dan Ronaldo altijd gedaan heeft. Daar is een hemelsbreed verschil."

Real kandidaat-eindwinnaar

Real Madrid is de titelhouder in de Champions League, die het ook in 2022 won. Het is absoluut recordhouder met 15 Bekers met de Grote Oren, sinds 1998 was het 9 keer de beste in de Champions League.



Verheyen: "City was geen waardemeter voor dit Real, maar ik reken de Spanjaarden wel opnieuw bij de kandidaat-eindwinnaars van het kampioenenbal."



"Ook al omdat ik het gevoel heb dat ze niet eens voluit zijn moeten gaan om City aan de kant te zetten."



"Het aanvallend kwartet van Real (Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappé) is ook door niemand tegen te houden. Ik denk dat die op elk moment wedstrijden kunnen beslissen, ondanks de problemen die ze achteraan wat hadden."



"Real is een complete ploeg die weer gaat meedoen voor eindwinst."