Red Flames vechten om de plaatsjes onder de nieuwe bondscoach: "Veel intensiteit op de training"

Morgen openen de Belgische voetbalvrouwen een nieuwe campagne in de Nations League in en tegen Spanje. Voor Elisabet Gunnarsdottir is het haar vuurdoop bij de Flames. Hoe hebben de speelsters de eerste trainingen onder de IJslandse beleefd?

Welke accenten Gunnarsdottir dan anders legt in vergelijking met haar voorganger Ives Serneels komen we (nog) niet te weten. "We focussen vooral op de strafschopgebieden, want daar wordt een match beslist", zegt de bondscoach er zelf over.

"Het was heel intensief tot nu toe", zegt Sari Kees . "Er waren veel tactische richtlijnen, veel nieuwe inzichten. Het is goed om eens een nieuwe wind te hebben."

Door de wissel van de wacht bij de Flames begint iedereen weer op gelijke voet. Dat heeft ook Sari Kees gemerkt.

"Er zijn speelsters die hierin een nieuwe kans zien en zich extra willen bewijzen. Daarom is er zoveel intensiteit op de training."

"De coach ziet ons vooral als een fysieke ploeg. Dat moeten we benutten tegen Spanje, dat toch eerder een technische ploeg is."

Het is al de derde keer in minder dan een jaar dat de Belgische vrouwen tegen Spanje spelen. In Spanje werd het 2-0 voor de wereldkampioen, in eigen huis kregen de Flames een pijnlijke 0-7 aangesmeerd.

"Ik vind het altijd mooi om tegen de wereldkampioen te spelen", zegt Kees. "Wij zijn de underdog, dus de druk valt weg. Als we intensiteit tonen, kunnen we alleen maar mooie dingen laten zien."

"We weten dat het weer een moeilijke wedstrijd wordt, maar we hebben een goed plan", vertelt Cayman. "Iedereen heeft er zin in, daar zal het niet aan liggen."

Gunnarsdottir wil het belang van de match niet overroepen. "Het is een grote tegenstander, maar we gaan het ook niet groter maken dan het is. Het is máár één match."