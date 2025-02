Nog straffer dan in Algarve: in Ronde van Vlaanderen 2005 voor vrouwen sprinten ze langs beide kanten naar finish

De tweede editie van de Ronde voor vrouwen was een kolfje naar de hand van de Nederlandse Mirjam Melchers, die in Ninove haar ploeggenote Suzanne Ljungskog klopte in een spurt met z'n tweeën.



De strijd om de derde plaats was een complete farce. Een groepje van 20 rensters was op 2 kilometer van het einde - net als in de Algarve - verkeerd gestuurd en die sprintten in tegengestelde richting naar de finishlijn.



Terwijl in de laatste rechte lijn aan de andere kant ook een grote groep aan het aankomen was.



Het was complete chaos aan de finish, de groep van 20 werd net voor de streep tegengehouden en gediskwalificeerd.