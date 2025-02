NBA-ster Victor Wembanyama mist de rest van het seizoen door bloedklonter in schouder

Een domper voor de fans van de San Antonio Spurs en de NBA: het seizoen van Victor Wembanyama zit erop. De Fransman heeft een bloedklonter in zijn rechterschouder. Dat hebben de Spurs donderdag bekendgemaakt.

Het nieuws over Victor Wembanyama is enigszins verrassend. Afgelopen weekend draafde de Fransman nog probleemloos op tijdens het All-Star Weekend in de NBA.

San Antonio zou komende nacht zijn eerste wedstrijd spelen na de All-Star-break, maar dat zal dus zonder Wembanyama zijn. De Spurs maakten donderdag bekend dat de Fransman een bloedklonter heeft in zijn rechterschouder.

"Die is ontdekt bij zijn terugkeer van het All-Star Game", klinkt het bij het team. "De verwachting is dat hij de rest van het seizoen zal missen."

De 2,21m grote Wembanyama wordt gezien als een van de grootste talenten en is in zijn tweede seizoen al uitgegroeid tot een van de gezichten van de NBA.

Vorig jaar werd de Fransman verkozen tot Rookie of the Year, de beste nieuwkomer in de NBA. Afgelopen weekend mocht hij voor het eerst deelnamen aan de All-Star Game, voorbehouden voor de absolute sterren.

Het uitvallen van Wembanyama is een flinke streep door de rekening van San Antonio. De Spurs zijn momenteel de nummer 12 in de Western Conference, maar waren nog volop in de running voor de play-in en/of play-offs.

Wembanyama speelde tot nog toe 46 wedstrijden dit seizoen. Daarin was hij gemiddeld goed voor 24,3 punten, 11 rebounds en 3,7 assists. Met gemiddeld 3,8 blocks per wedstrijd is hij ook de beste shotblocker in de NBA.