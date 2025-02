NBA-speler Bobby Portis 25 matchen geschorst voor tramadol-gebruik: "Dacht dat het Toradol was"

Tramadol is een pijnstiller die sinds vorig jaar op de lijst van verboden middelen staat. Bij een dopingcontrole werden sporen van het product aangetroffen in het lichaam van Bobby Portis. "Geheel per ongeluk", laat Portis' manager weten.

"Hij dacht dat hij Toradol nam, een toegelaten pijnstiller die hij ook in het verleden al gebruikt heeft en die gebruikt wordt door teams en spelers bij pijn en ontstekingen."

"Hij kreeg de tramadol van een assistent, die verward was omdat de twee producten een gelijkaardige naam hebben. Bobby wilde Toradol gebruiken om de pijn van een elleboogblessure te verlichten, maar per vergissing kreeg hij tramadol."

"Bobby is geen dopingzondaar, maar het slachtoffer van een jammerlijke vergissing. Het is spijtig dat de NBA zijn antidopingbeleid zo strikt toepast in deze zaak, waarin duidelijk geen sprake is van intentioneel dopinggebruik."

De schorsing van Portis, een belangrijke speler in de rotatie van Milwaukee, loopt af op 8 april. Dan resten er nog 3 wedstrijden in het reguliere seizoen. "We steunen Bobby, maar we respecteren het antidopingprogramma van de NBA", laten de Bucks weten.

Portis is dit in gemiddeld 25 minuten per wedstrijd goed voor bijna 14 punten en ruim 8 rebounds. De power forward behaalde in 2021 de titel met de Bucks en maakte in 2023 ook deel uit van de Amerikaanse nationale ploeg die 4e werd op het WK.