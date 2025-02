Met 60 man, een ex-bondscoach en een warme beloning: Bert en Bavo beginnen aan avontuur richting WK gravel

Eentje is geentje, moeten Bert en Bavo gedacht hebben na het WK gravel in Leuven van vorig jaar. De twee Sporza-gezichten gaan de uitdaging aan om zich dit jaar - op eigen houtje - te plaatsen voor het WK gravel in Nice. Afgelopen weekend werd daarvoor de eerste bouwsteen gelegd met een social ride in Sint-Laureins. Maar Nice is nog ver ...