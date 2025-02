Luis Rubiales schuldig bevonden aan aanranding van Jenni Hermoso, maar moet niet naar gevangenis

De voormalige Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales is door de rechtbank schuldig bevonden aan aanranding van speelster Jenni Hermoso, die hij na de WK-finale in 2023 ongevraagd een zoen gaf. Rubiales moet zo'n 10.000 euro boete ophoesten. Er hing Rubiales ook een gevangenisstraf boven het hoofd, maar zo ver komt het niet. Hij werd ook vrijgesproken van afpersing.

Het Nationale Hof in Spanje heeft donderdag een uitspraak gedaan in zaak rond Luis Rubiales. De voormalige Spaanse bondsvoorzitter is schuldig bevonden aan aanranding van Jenni Hermoso, de hoofdaanklacht. Rubiales kuste de speelster na de WK-finale van 2023 ongevraagd op de mond en ontketende daarmee en grote rel.

Rubiales werd ook vervolgd voor afpersing, maar daarvan werd hij finaal vrijgesproken. Het openbaar ministerie had een gevangenisstraf van één jaar geëist, maar die komt er dus niet. Hij moet wel een boete van zo'n 10.000 euro ophoesten.

De 47-jarige Rubiales krijgt ook een contactverbod met Hermoso en moet voortaan minstens 200 meter uit haar buurt blijven.

Het proces tegen Rubiales duurde twee weken. Hermoso getuigde als eerste en zei dat ze door de heisa nooit kon genieten van de wereldtitel met Spanje. "Ik werd zonder toestemming door mijn baas gekust. Dat zou nooit mogen gebeuren."

Rubiales ontkende daarna dat er geen toestemming zou zijn geweest voor de kus. "Ik ben heel zeker dat ze toestemming gaf. Het was op dat moment iets heel spontaans", sprak hij. Daarna was er toch enigszins sprake van schuldbesef. "Ik heb me verontschuldigd omdat mijn gedrag ongepast was."