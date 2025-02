Lotto werpt ploegloze Elia Viviani (36) reddingsboei toe: "Ik wil blijven sprinten voor de zege"

Met Maxim Van Gils, Victor Campenaerts en Florian Vermeersch verloor Lotto de afgelopen maanden een hoop sterkhouders. Maar twee maanden ver in het nieuwe wielerseizoen heeft het alsnog een grote naam aan zijn kern kunnen toevoegen.

Elia Viviani zal het komende seizoen uitkomen voor de ploeg van de Nationale Loterij. De Italiaan, 36 ondertussen, zat zonder team, nadat zijn contract vorig seizoen was afgelopen bij Ineos. Een einde van zijn profcarrière dreigde, maar Lotto werpt hem nu een reddingsboei toe.

"Ik ben erg blij dat ik mijn carrière bij Lotto kan verlengen", vertelt de sprinter in een persbericht. "Allereerst wil ik blijven sprinten voor de overwinning, maar ik wil ook mijn ervaring delen met dit jonge team."

"Ik ben er klaar voor om die rol op me te nemen: mijn nieuwe teamgenoten tips geven, of ze nu sprinters zijn of niet, en ze helpen groeien. Op mijn 36e ben ik nog steeds erg gemotiveerd."

Met 89 profzeges op de weg heeft Viviani een stevig palmares. Hij won in het verleden etappes in de Giro (5), Tour (1) en Vuelta (3) en werd ook Europees kampioen. De voorbije jaren liep het evenwel veel moeizamer voor de Italiaan. In 2023 schoot hij nog twee keer raak, vorig jaar won hij niet.

Viviani reed ook een indrukwekkende erelijst bij elkaar op de piste. Hij werd onder meer olympisch kampioen omnium en pakte twee wereldtitels in de afvalling.