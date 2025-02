Lotte Lie en Florent Claude skiën en schieten België naar de 13e plaats op het WK biatlon

Op het WK biatlon in Lenzerheide (Zwi) is België 13e geëindigd in de gemengde estafette. Het goud ging naar Frankrijk, de grote slokop op dit WK.

In de gemengde estafette moeten twee biatleten per land 4 rondes afleggen en tussendoor 4 keer schieten (2 keer liggend en 2 keer staand).



Lotte Lie maakte 3 schietfouten, waardoor Florent Claude pas als 19e de sneeuw mocht bestormen. Omdat hijzelf foutloos bleef op de schietstand rukte België halverwege op naar de 12e plaats.



Ook bij het staande schieten maakte Lie 2 foutjes, net als even later ook Claude. Zo zakten de België nog een plaatsje, naar de 13e plek. Dat is wel 3 plaatsen beter dan het WK van vorig jaar.

De overwinning ging weinig verrassend naar Frankrijk, waar Quentin Fillon Maillet eindelijk zijn eerste titel mocht vieren op dit WK. Voor zijn landgenote Julia Simon is het al de derde gouden medaille, na winst in de individuele race en de estafette met 4.