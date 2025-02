Kortrijk hoopt dat Bernd Storck net als in 2023 club in eerste kan houden

Bernd Storck wordt de derde trainer van KV Kortrijk dit seizoen. De Duitser is de opvolger van Yves Vanderhaeghe, die na amper 2 maanden opzijgeschoven werd. Kortrijk rekent op een herhaling van het seizoen 2022-2023. Toen kwam Storck in november ook als 3e coach dat seizoen aan, stond Kortrijk ook voorlaatste en zorgde hij voor het behoud.

Bernd Storck krijgt een contract tot het einde van dit seizoen, maakte KV Kortrijk al na 1 dag een opvolger voor Yves Vanderhaeghe bekend. Die was op 18 december de IJslander Freyr Alexandersson komen vervangen.



KVK stond toen 14e (op 16) met 17 punten uit 18 matchen, met een 2 op 24 zakte Vanderhaeghe nog een plaatsje.



Enter Storck. De ex-trainer van Moeskroen, Cercle, Genk en Eupen kwam 2 seizoenen geleden als derde coach aan het roer na Karim Belhocine en Adnan Custovic.



Strock zorgde voor een ommekeer en rukte op van de 17e naar de 14e plaats, 4 punten boven de degradatie. Op het einde degradeerden Oostende, Zulte Waregem en Seraing om van 18 naar 16 teams de gaan in onze eerste klasse.



Op het einde van dat seizoen besloten club en coach elk hun eigen weg te gaan. Storck belandde in december 2023 in Roemenië bij Sepsi OSK, waar hij in september 2024 werd ontslagen.



Storck brengt ook weer Matyas Czuczi mee als assistent. Die zorgde in 2022-2023 mee voor de ommekeer van KVK.