Geen basisplaats en zelfs geen invalbeurt voor Kevin De Bruyne: "Waarom zou je het lot tarten?"

do 20 februari 2025 15:06

Is de toekomst van Kevin De Bruyne (33) gisteren een duidelijke richting opgestuurd? De déconfiture van Manchester City ging gepaard met de complete afwezigheid van KDB op de grasmat in Bernabeu. De verklaring? Een mix van gamemanagement, fitheid, leeftijd en de zin of onzin van risico's, luidt het in Engeland.

Bij Manchester City stond het mes gisteren op de keel tegen Real Madrid. Met Pep Guardiola in de dug-out moet je altijd rekening houden met vreemde kronkels. Maar dat Kevin De Bruyne niet in de basiself stond, was toch een verrassing. Meer nog: toen City in Madrid nog wat meer aan het kapseizen sloeg, hoefde KDB zijn wedstrijdkleren nog altijd niet aan te trekken. "Als je dat door de bril van 2 seizoenen geleden bekijkt, is dat inderdaad uitermate bizar", legt Mike Minay uit. De Brit is commentator bij Radio Manchester en denkt lang na voor hij een verklaring probeert te formuleren. "2 jaar geleden won City de treble en toen was het ondenkbaar dat De Bruyne niet op het veld stond." "Zelfs vorig seizoen, toen hij maanden buiten strijd was met die hamstringblessure, keerde hij als vanzelfsprekend terug in de ploeg en was hij van goudwaarde met een pak assists." "Maar die mindset telt nu niet meer", klinkt het in Engeland, waar ze verwijzen naar het bredere plaatje. "City telt dit seizoen zoveel geblesseerde spelers. Om de haverklap ligt er wel een sleutelspeler in de lappenmand." "Dat betekent dat je als coach je groep en je matchen moet managen. En daar ontsnapt ook De Bruyne niet aan. We weten dat hij geen match meer aankan om de 3 dagen. Dat is de realiteit." In de heenmatch speelde De Bruyne wel, gisteren niet. "Misschien wilde Pep geen extra risico's nemen met de competitiematchen tegen Liverpool en Tottenham in het verschiet? Of misschien wilde hij jeugdige sprankels zien tegen dit Real?"

Kevin De Bruyne gisteren in Bernabeu.

Het lot tarten

Feit is dat de leeftijd van De Bruyne hem niet helpt in zijn pleidooi om toch te spelen. "De grote kritiek op dit City komt vaak neer op de leeftijd. Met bijvoorbeeld De Bruyne, Silva en Gündogan telt het veel dertigers. Te veel, wordt gezegd." Volgens de Engelse commentator was de afwezigheid van (de geblesseerde) Erling Haaland nog veel verrassender. Ook de Noor viel zelfs niet in, net als De Bruyne. "Je had zulke wissels kunnen overwegen na grofweg 60 minuten, maar toen lag City al tegen het canvas. Als je dan spelers wil inbrengen die niet volledig fit zijn, dan moet je realistisch nadenken." "Waarom zou je dan nog het lot tarten en risico's nemen? Als City nog was teruggekomen tot 3-2 in de laatste minuten, zou het een ander verhaal geweest zijn. Zeker en vast."

Zoekt KDB na dit seizoen andere oorden op?

Geen smeekbede