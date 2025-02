Dit was toch penalty? Union woest na niet-gefloten strafschop, waarbij Rodriguez bloedneus geslagen wordt

Een episch duel had missschien wel een extra hoofdstuk moéten krijgen. Want in de allerlaatste minuut schreeuwde heel Union om een penalty. Ajax-doelman Remko Pasveer ging veel te wild in op Kevin Rodriguez, die er een bloedneus aan over hield. Maar de scheidsrechter én de VAR lieten begaan.

"De bal had echt op de stip gekund en eigenlijk ook gemoeten. Dit is een zeer dubieuze fase."

"De bloedneus is een teken aan de wand en in de VAR doen ze alsof hun neus bloedt. Terwijl de enige neus die echt bloedt die van Rodriguez is."

Commentator Filip Joos is aanvankelijk nog voorzichtig, maar na het zien van de herhaling is hij duidelijk: strafschop.

Unanimiteit ook in de Sporza-studio: de bal had op de stip gemoeten. "Ik vond het absoluut een penalty", is Franky Van der Elst resoluut.

"Rodriguez wordt omver gebokst. Dat is altijd strafschop. Hij komt veel te laat en slaat hem in het gezicht. Dan is er maar één mogelijke sanctie en dat is een penalty."

Gert Verheyen meent dat wat er allemaal al voorafgegaan was misschien wel een rol gespeeld heeft om geen penalty toe te kennen.

"Ik denk dat als dit gebeurt op een moment in de wedstrijd waarop er nog niks anders gebeurd is, dat het dan altijd een penalty is. Al zou dat niet mogen."