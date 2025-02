Daniele Bennati stopt als wielerbondscoach van Italië, Marco Villa is gedoodverfde opvolger

Daniele Bennati lost in november 2021 Davide Cassani af, die 7 jaar bondscoach van de Italiaanse wielerploeg was geweest. Bennati was toen 2 jaar renner af en had nog geen ervaring als ploegleider.



Met een 5e plaats voor Matteo Trentin in Wollongong begon het nog goed, maar op het laatste WK, in Zürich, was het een totale sof voor de Italianen. Giulio Ciccone was op de 25e plaats de eerste Italiaan in de uitslag.



"De Italiaanse ploeg leiden was een droom voor mij", zegt Bennati. "Ik wil de federatie bedanken om die waar te maken, net als de renners die vreugde en verdriet met mij gedeeld hebben."



Volgens de Italiaanse pers zou Bennati opgevolgd worden door Marco Villa. De voormalige pistier boekte de voorbije jaren grote successen met de baanploeg, met onder meer drie olympische titels.



Italië wacht al sinds 2008 - Alessandro Ballan in Varese - op een nieuwe wereldtitel op de weg bij de mannen.